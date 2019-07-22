Умер звезда фильма «Спортлото-82» Денис Кмит

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Советскому и российскому актеру было 59 лет.

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Фото, видео : Kino-teatr.ru

Российский киноактер Денис Кмит, сыгравший в комедии Гайдая «Спортлото-82», скончался в воскресенье, 21 июля, на 60-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил продюсер Вячеслав Шмыров.

По его словам, последние 30 лет артист был прикован к инвалидному креслу из-за травмы позвоночника. О дате и месте прощания с Кмитом Шмыров не сообщил.

Денис Кмит родился в Москве в 1959 году, окончил школу-студию МХАТ им. Горького. Актер стал широко известен благодаря роли Павла в комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82».

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