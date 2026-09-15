«Не Лерчек виновата, а люди»: Донцова объяснила недоверие к болезни блогера

|
Василиса Власова
Василиса Власова 33 0

Писательница сама прошла через онкологию.

Дарья Донцова объяснила, кто и почему не верит Лерчек

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Донцова считает, что в рак Лерчек не верят те, кто никогда не думал на эту тему

Писательница Дарья Донцова высказалась на тему того, почему некоторая часть аудитории сомневается в онкологии блогера Валерии Чекалиной, более известной под творческим псевдонимом Лерчек. Об этом сообщает Teleprogramma.org.

«Они не потрогали рак руками. Они не читали Библию, Ветхий и Новый завет. Просто никогда не думали на эту тему», — объяснила писательница.

Одной из возможных причин недоверия Донцова назвала внешний вид Чекалиной. Блогер всегда следит за образом и выглядит хорошо — это может заставить людей усомниться в ее тяжелом недуге.

«Понимаете, почему люди не верят? Потому что люди такие. Тут не Лерчек виновата, а люди» — добавила писательница.

Донцова сама поборола онкологию и знает, о чем говорит. В 1997 году врачи диагностировали у нее рак молочной железы. За два года лечения Донцова перенесла четыре серьезных операции и целых 18 курсов химиотерапии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как чувствует себя Лерчек после очередной перенесенной операции. Врачебное вмешательство понадобилось после возобновившихся сильных болей в спине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
84.34
0.08 97.76
-0.11
Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:05
Сезон простуд на носу: в России выросла заболеваемость ОРВИ
16:00
Невидимый сосед Земли? Девятая планета скрывается на краю Солнечной системы
16:00
Просыпаетесь среди ночи? Главные ошибки, которые могут нарушают сон после 40 лет
15:49
Памятник Кириллу Лаврову открыли в Петербурге
15:44
«Не Лерчек виновата, а люди»: Донцова объяснила недоверие к болезни блогера
15:38
Собянин: стартовал набор в проект «Профессиональное обучение без границ»

Сейчас читают

«Не очень хороший пример»: Ирина Безрукова про поступление Анны Пересильд
«Сердце меняет форму»: стал известен диагноз Аскольда Запашного
Первый больничный за 20 лет: подробности восстановления Безруковой после травмы
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен