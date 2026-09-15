«Не Лерчек виновата, а люди»: Донцова объяснила недоверие к болезни блогера

Донцова считает, что в рак Лерчек не верят те, кто никогда не думал на эту тему

Писательница Дарья Донцова высказалась на тему того, почему некоторая часть аудитории сомневается в онкологии блогера Валерии Чекалиной, более известной под творческим псевдонимом Лерчек. Об этом сообщает Teleprogramma.org.

«Они не потрогали рак руками. Они не читали Библию, Ветхий и Новый завет. Просто никогда не думали на эту тему», — объяснила писательница.

Одной из возможных причин недоверия Донцова назвала внешний вид Чекалиной. Блогер всегда следит за образом и выглядит хорошо — это может заставить людей усомниться в ее тяжелом недуге.

«Понимаете, почему люди не верят? Потому что люди такие. Тут не Лерчек виновата, а люди» — добавила писательница.

Донцова сама поборола онкологию и знает, о чем говорит. В 1997 году врачи диагностировали у нее рак молочной железы. За два года лечения Донцова перенесла четыре серьезных операции и целых 18 курсов химиотерапии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как чувствует себя Лерчек после очередной перенесенной операции. Врачебное вмешательство понадобилось после возобновившихся сильных болей в спине.

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