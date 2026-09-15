Памятник Кириллу Лаврову открыли в Петербурге

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 53 0

Скульптуру установили в день рождения артиста — ему исполнился бы 101 год.

Фото, видео: Белинский Юрий/ТАСС; 5-tv.ru

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В Петербурге установили памятник Кириллу Лаврову к 101-летию артиста

Памятник народному артисту СССР Кириллу Лаврову открыли в Ораниенбаумском саду на Петроградской стороне Санкт-Петербурга. Церемония состоялась 15 сентября, в день, когда актеру исполнился бы 101 год. Об этом сообщил 5-tv.ru.

Автором памятника стал народный художник России Георгий Франгулян. Проект реализовали при участии Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей и Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, где Лавров много лет служил.

На открытии специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что актер оставался человеком с сильным чувством ответственности.

«Он знал, что такое стоять у станка на военном заводе, знал, что такое война, служба в армии», — сказал Швыдкой, его слова приводит ТАСС.

По его словам, Лавров пользовался большим уважением среди коллег и был человеком, которому доверяли.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что год назад на месте будущего памятника установили памятный камень. Тогда городские власти, Союз театральных деятелей и БДТ договорились поставить тут памятник.

Кирилл Лавров родился 15 сентября 1925 года. Он стал одним из самых известных советских и российских актеров театра и кино. Лавров носил звание Героя Социалистического Труда и был лауреатом Ленинской премии.

Помимо театра и кино, актер увлекался футболом. Он возглавлял футбольную команду БДТ и болел за петербургский «Зенит». Кирилл Лавров умер в 2007 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Новодевичьем кладбище установили памятник диктору Игорю Кириллову. Скульптор настолько точно передал образ телеведущего, что кажется, будто он вот-вот заговорит.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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