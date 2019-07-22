«Оглушительный результат» — эксперт о предварительных итогах выборов в Раду

, 12:47 Эксклюзивное интервью 180

Согласно последним данным, партия Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить 243 места в парламенте и самостоятельно сформировать большинство.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости

Согласно последним данным, партия президента Украины «Слуга народа» в новоизбранной Верховной раде может получить 243 места и самостоятельно сформировать большинство. Об этом сообщает ТАСС со опорой на результаты анализа 50% обработанных ЦИК протоколов.

Как отмечает издание, «Слуга народа» по партийным спискам может получить 122 места в парламенте, а в мажоритарных округах — 121. Это первый случай в истории Украины, когда президентская партия может получить большинство. В интервью для 5-tv.ru политолог Марат Баширов отметил, что ранее «президенты искали коалиции с двумя, тремя фракциями от других партий». Зеленский, в свою очередь, смог добиться отличного результата.

«Это оглушительный результат, ни один президент не формировал фактически в одиночку такую крупную фракцию, которая была полностью ориентирована на него», — подчеркнул специалист.

По словам эксперта, главе Незалежной необходимо получить большинство, поскольку именно Верховная Рада назначает людей на государственные должности, в том числе премьер-министра, генерального прокурора и других, а Зеленский уже начал подбирать людей на эти посты.

Впрочем, по мнению Баширова, было ожидаемо, что «Слуга народа» получит большинство по партийному голосованию. В одномандатных округах наблюдается более напряженная борьба.

«Другой вопрос, что в одномандатных округах идет более ожесточенная борьба: там уже действует не только партийный принцип, по которому избиратели определяют для себя нужного кандидата. Там еще работают и местные мотивы, поэтому сейчас основная борьба идет за мандатные округа, потому что пакетом голосов только по партийным спискам увы, не получить большинства», — пояснил политолог.

Выборы в Верховную раду состоялись на Украине в воскресенье, 21 июля. Согласно официальным данным, в них приняли участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Избрано по партийным спискам в украинский парламент будет половина депутатского корпуса — 225 человек. Другая половина попадает в Раду после победы в мажоритарных округах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению политолога Олега Волошина, политическому рейтингу президента Украины придет конец, если его правительство возглавит человек, лоббирующий интересы МВФ.

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