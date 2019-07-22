Сотрудничество с МВФ может стать «могилой» для Зеленского

Назначение премьер-министром Украины человека, который лоббирует интересы Международного валютного фонда станет могилой политического рейтинга Владимира Зеленского. Об этом заявил в прямом эфире телеканала 112.ua киевский политолог-международник Олег Волошин. Так он прокомментировал информацию о том, что одним из кандидатов на должность украинского премьера является замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

«Предупреждаю: если премьер-министром будет Рожкова, то мы, как оппозиция, этими тремя буквами „МВФ“ вас просто уничтожим», — цитирует Волошина ФАН.

По словам бывшего дипломата, если это произойдет, Зеленский станет «уникальным примером» того, как на волне «бессовестного популизма» приводят к власти «представителей финансового интернационала», которых больше ненавидят избиратели.

«Эти три буквы „МВФ“ станут могилой вашего политического рейтинга», — заявил Волошин.

Он также напомнил, что на переговорах с МВФ президент Украины пообещал провести реформы и открыть в Незалежной рынок земли. По мнению Волошина, это означает, что украинские земли перейдут в собственность западными компаниям.

В воскресенье, 21 июля, как сообщал 5-tv.ru сообщал, Владимир Зеленский заявил, что проводит консультации с кандидатами на должность премьер-министра Украины. И, по его словам, правительство должен возглавить не политик, а экономист.