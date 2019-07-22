Наталье Дмитриевне Солженицыной исполнилось 80 лет

Читайте также Во всем мире отмечают 100-летие Александра Солженицына

Наталье Дмитриевне Солженицыной — общественному деятелю, жене великого писателя и главной его помощнице сегодня, 22 июля, исполняется 80 лет. Накануне юбилея она рассказала о своей жизни с Александром Солженицыным «Известиям», где, кстати, работал дед Натальи Дмитриевны по материнской линии. Разговор происходил в недавно открывшемся в Москве музее-квартире Солженицына. В доме 12 по Тверской улице супруги прожили меньше четырех лет, но по насыщенности событиями этот период их жизни стал одним из самых памятных.

28 декабря 1973 года Солженицыны узнали, что в Париже вышел первый том книги «Архипелаг ГУЛАГ». В феврале писатель был арестован, лишен гражданства и выслан из СССР.

«Мы понимали, что этот момент наступит, поэтому, когда это случилось, страшно не было. <> Когда Александра Исаевича арестовали, бояться было уже нечего. Нужно было успеть сохранить и вывезти архив, необходимый для работы», — рассказала Наталья Солженицына.

На стенах квартиры — написанная уже на Западе женой писателя хроника тех дней. Задокументировать события с момента ареста попросил Александр Исаевич.

«Он тогда писал „Бодался теленок с дубом“ и сказал мне: я свою часть написал, и ты тоже напиши или расскажи. То, что я тогда сделала, не было опубликовано. Первая публикация — на этих стенах», — пояснила Наталья Дмитриевна.

Здесь же, на кухонной стене — прощальное письмо.

«Сколько-то копий я распечатала и в последний вечер раздавала. Откуда уверенность, что вернемся? Рационально не могу объяснить. Саня был абсолютно уверен, что возвращение случится еще при его жизни, не сомневался в нем никогда», — вспоминает Наталья Солженицына.

И действительно, в эту квартиру Александр Солженицын вернулся с женой и сыновьями в 1994 году — не чтобы жить, а чтобы вспомнить прошлое.

«Александр Исаевич любил это место и этот двор. Говорил: как только сворачиваю в него, сердце бьется. И меня, когда прихожу сюда, охватывает радостное и удивительное чувство. Такой сказочный поворот судьбы», — заключает Наталья Дмитриевна.

С 80-летием Наталью Солженицыну поздравил в понедельник, 22 июля, Владимир Путин.

«Вы посвятили свою жизнь, энергию, дар созидания развитию благотворительности и просветительства, стояли у истоков востребованных образовательных, гуманитарных проектов. Среди них — Музей русского зарубежья, который стал центром сбережения огромного пласта отечественной истории и культуры, связанного с эмиграцией, ее творчеством, укладом и традициями», — говорится в телеграмме президента России.

Отмечается также, что Наталья Дмитриевна была и остается единомышленником и самым близким соратником Александра Исаевича Солженицына, сохраняя его труды и идеи для потомков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о выходе в свет к 100-летию Александра Солженицына сборника статей, писем и интервью разных лет под общим названием «Россия Запад Украина».