Найдена французская подлодка «Минерва», пропавшая в 1968 году

Французская подводная лодка «Минерва», пропавшая 27 января 1968 года в Средиземном море, наконец найдена.

«Мы только что нашли „Минерву“. Это успех, облегчение и технический подвиг. Я думаю о семьях, которые так долго ждали этого момента», — написала в Twitter в понедельник, 22 июля, министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Субмарина, на борту которой находилось 52 человека, обнаружена на глубине более двух тысяч метров в 45 километрах к юго-западу от Тулона.

50 лет назад она не вернулась на базу после учений. Поиски велись в течение пяти дней — пока была надежда застать на борту выживших — запас воздуха на «Минерве» был рассчитан на 100 часов. Следов подводной лодки спасатели не нашли, не была установлена и причина крушения. Но недавно было решено возобновить поиски с использованием новых технических возможностей.

По словам Флоранс Парли, в ближайшее время на месте гибели субмарины будет организована траурная церемония с участием семей погибших моряков, пишет Le Parisien.

Стоит отметить, что этот район вблизи Тулона называют средиземноморским «Бермудским треугольником» — в течение нескольких лет там одна за другой загадочным образом исчезли несколько подводных лодок ВМС Франции. Так, 6 декабря 1946 года пропала немецкая подлодка U-2326 доставшаяся Франции после победы над Германией во Второй мировой войне. 23 сентября 1952 года перестала выходить на связь бывшая британская Р.229 «Сибилла». Никаких следов, кроме масляного пятна на воде, так и не было найдено. В 1968 году пропала «Минерва». А два года спустя, 4 марта 1970 года исчезла подводная лодка «Эрдис» (Эвридика). Через полтора месяца американские спасатели обнаружили несколько обломков подводного судна. Причины гибели всех четырех субмарин так и остались неизвестными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обнаружении аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан», поиски которой заняли год.