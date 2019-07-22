Видео: российские туристы более 12 часов не могут вылететь в Анталию и из нее

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Самолет, который должен был совершить оба рейса в понедельник, 22 июля, оказался неисправен.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Российские туристы более 12 часов не могут вылететь в Анталию из-за проблем с бортом, который должен был доставить их на курорт. Пока сотни отдыхающих ожидают начала своего отпуска в Шереметьево, более 500 россиян не могут попасть домой — забрать их планировалось тем же бортом, который должен был доставить туристов из Москвы.

Пассажиры в Москве уже организовали стихийный митинг. В холле аэропорта толпа людей скандирует: «Самолет! Самолет!» по слогам. В Анталии тем временем отдыхающие выясняют отношения с сотрудниками аэропорта — по словам одной из туристок, Натальи Кузьминой, с раннего утра им отказывались предоставить отели на время задержки рейса. Питание попавшим в сложную ситуацию пассажирам предоставили только один раз, и то из фастфуда.

Сейчас, согласно официальному сообщению перевозчика, пассажиры и в Москве, и в Анталии размещены в отелях.

«Пассажиры с детьми будут доставлены трансфером за счет компании в аэропорт Внуково и направлены рейсом ZF-9997, предварительное время вылета 17:10. Пассажиры, которые изъявили желание вылетать из Шереметьево, будут ожидать свой рейс в гостинице. Пассажиры, ожидающие данные рейс в Анталье, также ожидают в гостинице. Авиакомпания AZUR air запланировала новое время вылета из Шереметьево на резервном воздушном судне рейса ZF 9007 на 19:00», — сообщили представители авиаперевозчика.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что десятки детей не могли вылететь из Шереметьево во Владивосток.

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