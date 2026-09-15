Дроны ВСУ ударили по промпредприятию в Самарской области

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 435 0

Повреждения также получили несколько жилых домов.

Последствия атаки ВСУ на Самарскую область 15 сентября

Фото: © РИА Новости/Максим Платонов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Промышленное предприятие пострадало в результате атаки украинских беспилотников на Самарскую область. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов (выбиты стекла). Ведет работу оперативный штаб», - написал он.

Глава области отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) этой ночью ликвидировали свыше 40 летательных аппаратов противника. Жертв и пострадавших нет, при этом Федорищев добавил, что сбор данных о последствиях налета БПЛА продолжается.

До этого губернатор дважды сообщал о введении на всей территории региона режима беспилотной опасности.  

Ранее 5-tv.ru писал об атаке вражеских дронов на Сочи. Боевики ВСУ нанесли с помощью беспилотников удары по городу, в результате чего ранения получили пять человек, в том числе – один ребенок. Кроме того, зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
14 сент
Пять человек пострадали в Сочи в результате падения обломков БПЛА
13 сент
Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Нижнекамск
13 сент
Три человека погибли и 13 пострадали при ударах беспилотников в ДНР
12 сент
Силы ПВО России поразили 230 украинских БПЛА за ночь
12 сент
Три человека получили ранения в результате ударов ВСУ в Белгородской области
12 сент
В Шебекинском округе дрон ВСУ атаковал автомобиль, пострадали пять человек
11 сент
БПЛА повредил здание с территориальной избирательной комиссией в Самарской области
11 сент
За ночь силы ПВО сбили 777 украинских дронов над регионами России
11 сент
Два многоквартирных дома повреждены при атаке беспилотников ВСУ в Волгограде
11 сент
Гражданская инфраструктура и склад Ozon повреждены в Саратове после атаки БПЛА
+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
84.34
0.08 97.76
-0.11
Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:18
«Дорогой русский народ»: Ким Чен Ын заявил о неизменной поддержке РФ 
8:01
Можно расслабиться? Что ждет метеозависимых 15 сентября
7:44
«Топор над головами»: Дмитриев иронично прокомментировал фото Стубба и Мерца
7:19
Атака ВСУ спровоцировала пожары в Таганроге
7:06
Четверо россиян пострадали в результате аварии на судне в Южной Корее
7:00
«Акации» дали залп: укрепления ВСУ уничтожены. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Сентябрь в Европе не задался: Газ за тысячу — да еще и безветрие
Стресс, сахар и бессонница: главные и неочевидные причины осенних простуд
«Нет ни слов, ни эмоций: семью Стаса Пьехи настигло горе
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен