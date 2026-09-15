Дроны ВСУ ударили по промпредприятию в Самарской области
Повреждения также получили несколько жилых домов.
Фото: © РИА Новости/Максим Платонов
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Промышленное предприятие пострадало в результате атаки украинских беспилотников на Самарскую область. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов (выбиты стекла). Ведет работу оперативный штаб», - написал он.
Глава области отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) этой ночью ликвидировали свыше 40 летательных аппаратов противника. Жертв и пострадавших нет, при этом Федорищев добавил, что сбор данных о последствиях налета БПЛА продолжается.
До этого губернатор дважды сообщал о введении на всей территории региона режима беспилотной опасности.
Ранее 5-tv.ru писал об атаке вражеских дронов на Сочи. Боевики ВСУ нанесли с помощью беспилотников удары по городу, в результате чего ранения получили пять человек, в том числе – один ребенок. Кроме того, зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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