Опасный звонок: как распознать телефонный обман и не стать жертвой мошенников

Россиянам советуют не сообщать незнакомцам личные данные и банковские реквизиты.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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МВД: при упоминании незаконной операции по телефону нужно сразу класть трубку
Если незнакомец по телефону заявляет, что в отношении собеседника якобы проводится незаконная операция, то разговор следует немедленно прервать. Об этом говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.
В ведомстве напомнили, что гражданам следует проявлять осторожность при звонках от неизвестных лиц. В МВД подчеркнули, что как только во время беседы речь зашла о «незаконной операции», телефон нужно сразу положить.
В министерстве также призвали не перечислять денежные средства на так называемый безопасный счет, а также сообщать по телефону личные сведения и банковские данные.
Кроме того, в ведомстве предупредили насчет скачивания приложений, которые порекомендовали аферисты. В МВД добавили, что необходимо пользоваться только проверенными порталами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники рассылают фишинговые сообщения с просьбой записаться на вакцинацию от гриппа и зарезервировать импортную вакцину. Ссылка ведет на поддельный сайт, имитирующий «Госуслуги», а ввод логина и пароля грозит утечкой данных.
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