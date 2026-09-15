Опасный звонок: как распознать телефонный обман и не стать жертвой мошенников

МВД: при упоминании незаконной операции по телефону нужно сразу класть трубку

Если незнакомец по телефону заявляет, что в отношении собеседника якобы проводится незаконная операция, то разговор следует немедленно прервать. Об этом говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

В ведомстве напомнили, что гражданам следует проявлять осторожность при звонках от неизвестных лиц. В МВД подчеркнули, что как только во время беседы речь зашла о «незаконной операции», телефон нужно сразу положить.

В министерстве также призвали не перечислять денежные средства на так называемый безопасный счет, а также сообщать по телефону личные сведения и банковские данные.

Кроме того, в ведомстве предупредили насчет скачивания приложений, которые порекомендовали аферисты. В МВД добавили, что необходимо пользоваться только проверенными порталами.

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