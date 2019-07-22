Подвал для оппозиции: штаб Навального заселился без согласия собственников

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Жители дома, что на Рождественском бульваре столицы, возмущены: кто разрешил сдать в аренду помещение, находящееся в их собственности.

Фото : RT

Собственники помещения, расположенного в подвале здания на Рождественском бульваре, шокированы тем фактом, что кто-то без их согласия сдал его в аренду сторонникам Алексея Навального, которые собирали подписи для кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму.

Данный подвал находится в долевой собственности жильцов дома. По их мнению, аренду штабу Навального предоставил председатель ТСЖ Михаил Шульман. К слову, по совместительству, супруг известного политолога, преподавателя РАНХиГС, члена СПЧ при президенте РФ Екатерины Шульман.

Екатерина Шульман для Алексея Навального персона известная. Она ведет с 2016 года видеоблог на общественно-политические темы, за что однажды дождалась комплимент от представителя внесистемной оппозиции.

«Хороший политолог с чувством юмора. Когда после победы Сил Добра будем бросать всех политологов в клетку со львами, Екатерину Шульман бросим в клетку с коалами», — написал тогда Навальный на своей странице в Facebook.

Но, возвращаясь к вышеуказанной истории, стоит подчеркнуть, что она формально к истории с арендой не имеет никакого отношения. Все документы оформлял и подписывал ее супруг.

«Собрания среди собственников по этому вопросу не проводилось, руководство ТСЖ не поставило нас в известность о своих планах. Не говоря уже о возможном голосовании», — рассказала RT жительница дома Ольга Балабанова

Выселить незваных гостей собственники пытались при помощи полиции. Прибывший наряд установил, что договор аренды действительно существует. В этот же вечер инициативная группа написала заявление в ОВД Мещанского района с просьбой проверить законность заключения арендного договора.

А пока, как выяснил RT, штаб продолжает работать при плотно закрытых непроницаемой тканью окнах, хотя сбор подписей уже окончен.

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