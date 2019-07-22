Шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет

Денис Коновалов, шеф-редактор ток-шоу «Пусть говорят», скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает Первый канал.

«Настоящий профессионал, сильный, душевный и очень открытый. Ушел из жизни журналист Денис Коновалов, шеф-редактор программы „Пусть говорят“. Ушел слишком рано. Денису было всего 29 лет», — говорится в сообщении.

Молодой человек приехал в Москву из Кузбасса, где работал шахтером. А потом бросил все и поехал в столицу за мечтой — стать шеф-редактором программы «Пусть говорят». И его мечта сбылась.

Вместе с ним на проекте работала и его жена Алина.

«Он всю жизнь мечтал работать шеф-редактором на „Пусть говорят“, и он добился этого сам. Он за каждую программу переживал. Он каждую ночь не спал. Он волновался, он сам, несмотря на то, что он шеф-редактор, всегда все делал», — вспоминает супруга.

Информаци о причинах смерти, дате и времени прощания информации не поступало.