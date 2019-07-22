«Сама виновата»: гимнастка рассказала о падении с высоты

, 18:38 Эксклюзивное видео 21

29-летняя артистка не удержалась во время выполнения трюка на высоте.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости / Александр Вильф

Воздушная гимнастка сорвалась во время выполнения трюка на высоте. О деталях происшествия Анна Андрюшкова рассказала приехавшим в больницу журналистам.

Как стало известно, 29-летняя гимнастка находилась во время происшествия в центре цирковых искусств. Девушка упала с высоты двух метров и повредила бедро.

«Все нормально. Все хорошо. Я уже даже встала. Это работа. Я сама виновата. Не удержалась», — прокомментировала ситуацию Андрюшкова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Инна Чурикова попала в реанимацию после падения со сцены.

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