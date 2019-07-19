Инна Чурикова находится в реанимации после падения со сцены

Знаменитая актриса Инна Чурикова в тяжелом состоянии. Об этом сообщили медики института Склифосовского, куда народную артистку СССР доставили поздно вечером в четверг, 18 июля. Также эту информацию подтверждает источник телеканала «360». Он говорит, что артистка находится в хирургической реанимации.

Инне Чуриковой стало плохо прямо на сцене, в самом конце спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня». У актрисы закружилась голова, она потеряла равновесие и упала. Муж — кинорежиссер Глеб Панфилов, вместе с сыном навестили ее в палате.

Журналистам, близкие родственники сообщили, что о ее состоянии ничего не знают и приехали пообщаться с врачами. По предварительной информации, у Чуриковой — перелом ребер и ушибы. Коллеги не исключают, что пожилую актрису мог ослепить свет софитов. Точный диагноз специалисты пока не озвучивают.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как зрители рассказали, что произошло с Инной Чуриковой.