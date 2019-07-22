Юлия Бордовских прокомментировала развод с мужем

Юлия Бордовских прокомментировала развод с Алексеем Кравцовым — предпринимателем и президентом Союза конькобежцев России. Об этом сообщает 7days.ru.

«Мы развелись недавно, но остались в прекрасных отношениях» , — рассказала знаменитость.

Телеведущая утверждает, что после развода чувствует себя превосходно. Часто летает по Америке, потому что ее дети живут в разных городах.

«В Майами мой сын Федор (ему 11 лет) ходит в школу, а в Нью-Йорке дочь Маруся учится на фотографа. На днях ей уже исполнится 20 лет» , — поделилась Бордовских.

Сама ведущая сейчас проходит обучение, чтобы стать health-коучем — экспертом, консультирующим людей в вопросах здорового образа жизни.

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«Я работаю в welness-индустрии. Мы делаем продукты из суперфудов, это новое поколение витаминов. Все мои знаменитые подружки уже принимают их, я им привожу всегда в подарок нашу продукцию. А с зимы, надеюсь, будем продавать их в Москве », — поведала о профессиональных планах Юлия Бордовских.

Знаменитость рассказала, как предпочитает проводить свой отпуск. Летом звезда живет в Юрмале, иногда летая оттуда в столицу и Европу.

Юлия Бордовских вышла замуж за Алексея Кравцова в 2007 году. Звезда признается — это была любовь с первого взгляда. От этого союза родился сын Федор. Также пара воспитывала дочь Машу — ребенка от первого брака Бордовских.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Бордовских громко отметила 50-летие в вызывающем мини.