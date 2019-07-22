Юлия Бордовских прокомментировала развод с мужем

Юлия Бордовских прокомментировала развод с Алексеем Кравцовым — предпринимателем и президентом Союза конькобежцев России. Об этом сообщает 7days.ru.
Телеведущая утверждает, что после развода чувствует себя превосходно. Часто летает по Америке, потому что ее дети живут в разных городах.
Сама ведущая сейчас проходит обучение, чтобы стать health-коучем — экспертом, консультирующим людей в вопросах здорового образа жизни.
«За Богомолова отомщу»: Собчак начала новый раунд в баттле со Шнуровым
Знаменитость рассказала, как предпочитает проводить свой отпуск. Летом звезда живет в Юрмале, иногда летая оттуда в столицу и Европу.
Юлия Бордовских вышла замуж за Алексея Кравцова в 2007 году. Звезда признается — это была любовь с первого взгляда. От этого союза родился сын Федор. Также пара воспитывала дочь Машу — ребенка от первого брака Бордовских.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Бордовских громко отметила 50-летие в вызывающем мини.