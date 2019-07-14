Юлия Бордовских отметила 50-летие в вызывающем мини с глубоким вырезом

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По случаю дня рождения известная телеведущая собрала зажигательный девичник. Мужчины присоединились после 22:00.

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Фото, видео : Instagram @bordeaux_yulia

Известная телеведущая Юлия Бордовских, на днях громко отметила свое 50-летие. Отметить дату юбилярша решила в Юрмале, организовав одном из ресторанов вечеринку в форме зажигательного девичника, к которому позже присоединились и мужчины. На следующий день Бордовских отчиталась о празднике в Instagram и приняла очередную порцию поздравлений от подписчиков.

«Итог девичника „Studio 50“ — нескончаемые сюрпризы от любимых подруг, прилетевших сюрпризом — Натальи Синдеевой, Милены Якубовской и Алины Черкасовой, тосты, которые надо было записывать для истории, потерянное и найденное теми, кто приехал сюрпризом, кольцо Виолы Сюткиной, танцы до упаду под музыку от Федора Фомина, абсолютно сработавший формат „мужчины после 10 вечера“, переросший в посиделки до утра с анекдотами Валеры Сюткина», — написала Бордовских.

Instagram @bordeaux_yulia

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Как отмечает Teleprogramma.pro, на вечеринке именинница была в вызывающем блестящем мини-платье с глубоким вырезом и кожаных казаках.

«Вы выглядите просто потрясающе! В 50 не поверила, пришлось гуглить. Огромного счастья!»

«Юльчик отдельное спасибо за дресс-код!»

«Девичник плавно перешел и в мальчишник тоже! Это было так феерично, музыкально, тепло и пьяяяяяно!», — пишут гости вечеринки и поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Максима Галкина поздравили с днем рождения дети.

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