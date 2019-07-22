«Сексуально!» Мария Горбань в бикини поразила фанатов фигурой — фото

, 20:11 Фото 108

Поклонники оценили соблазнительные и загорелые формы звезды сериала «Кухня».

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Фото, видео : Instagram @gorban_masha

Мария Горбань решила похвастаться соблазнительными формами и подтянутой фигурой. Звезда «Кухни» опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует на пляже в откровенном красно-черном бикини.

«Наши мечты — это отражение нас самих. Когда мы мечтаем, мы настоящие», — подписала пост артистка.

Instagram @gorban_masha

Поклонники пришли в восторг от сексуального взгляда, золотого загара и потрясающего тела Марии Горбань.

«Какая Вы красивая мечтательница»;

«Девушка в купальнике, лежала на песке… Стать бы тем песочком, ненадолго мне»;

«Очень сексуально!» — написали подписчики.

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И лишь один из многочисленной армии фолловеров актрисы спросил — что у Горбань на душе.

«О чем вы мечтаете, Маша?» — задал личный вопрос фанат.

Мария Горбань не стала рассказывать о материальных желаниях, вроде пент-хауса, дорогого автомобиля и белоснежной яхты.

«О мире во всем мире!» — трогательно поделилась Горбань.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Горбань поделилась романтичным фото с мужем.

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