Мария Горбань решила похвастаться соблазнительными формами и подтянутой фигурой. Звезда «Кухни» опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует на пляже в откровенном красно-черном бикини.
«Наши мечты — это отражение нас самих. Когда мы мечтаем, мы настоящие», — подписала пост артистка.
Поклонники пришли в восторг от сексуального взгляда, золотого загара и потрясающего тела Марии Горбань.
«Какая Вы красивая мечтательница»;
«Девушка в купальнике, лежала на песке… Стать бы тем песочком, ненадолго мне»;
«Очень сексуально!» — написали подписчики.
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И лишь один из многочисленной армии фолловеров актрисы спросил — что у Горбань на душе.
«О чем вы мечтаете, Маша?» — задал личный вопрос фанат.
Мария Горбань не стала рассказывать о материальных желаниях, вроде пент-хауса, дорогого автомобиля и белоснежной яхты.
«О мире во всем мире!» — трогательно поделилась Горбань.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Горбань поделилась романтичным фото с мужем.