Воспитание за гранью: подробности жуткой истории, где отец держал ребенка на цепи

Чудовищная детская история на Кубани. Отец держал собственного сына на цепи в сарае.

Мальчик совершенно случайно смог выбраться, пришел в ближайший магазин, попросил еды.

Шок сотрудников можно представить. Возбуждено уголовное дело, но пока ребенок находится в реабилитационном центре, его отец даже не задержан.

Мужчина, посадивший мальчика на цепь — местный бизнесмен, в Великовечном живет недавно. Соседи не замечали за ним странностей.

Отец Тихона ушел к другой от его матери и при этом через суд сумел лишить ее родительских прав. Вся родня со стороны матери упрашивала мужчину оставить сына с мамой, но он оказался непреклонен.

За всем этим тянется очень тяжелая семейная драма — Валентин Трушнин расскажет.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные фото спасения мальчика, которого отец держал на цепи.