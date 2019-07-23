Воспитание за гранью: подробности жуткой истории, где отец держал ребенка на цепи

, 4:46 Эфирная новость 26

Житель Кубани, посадивший на цепь в сарае своего десятилетнего сына, стал фигурантом уголовного дела.

Фото, видео : Пятый канал

Чудовищная детская история на Кубани. Отец держал собственного сына на цепи в сарае.

Мальчик совершенно случайно смог выбраться, пришел в ближайший магазин, попросил еды.

Шок сотрудников можно представить. Возбуждено уголовное дело, но пока ребенок находится в реабилитационном центре, его отец даже не задержан.

Мужчина, посадивший мальчика на цепь — местный бизнесмен, в Великовечном живет недавно. Соседи не замечали за ним странностей.

Отец Тихона ушел к другой от его матери и при этом через суд сумел лишить ее родительских прав. Вся родня со стороны матери упрашивала мужчину оставить сына с мамой, но он оказался непреклонен.

За всем этим тянется очень тяжелая семейная драма — Валентин Трушнин расскажет.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные фото спасения мальчика, которого отец держал на цепи.

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