Эксклюзивные фото спасения мальчика, которого отец держал на цепи

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры спасения мальчика, которого отец держал на цепи. По словам очевидцев, вызвавших полицию, мальчик сам пришел в местный магазин. На шее у ребенка висела цепь с навесным замком. Прибывшие на место спасатели сняли с ребенка цепь. Мальчику потребовалась госпитализация — сейчас он находится в реабилитационном центре.

Как сообщили в Следственном комитете края, 46-летний местный житель проживает со своей семьей в селе Великовечное. По версии следствия, 18 июля мужчина отвел мальчика в сарай и оставил ребенка там, закрепив цепь одним концом на шее сына, а второй конец зафиксировав ножкой стеллажа. Примечательно, что мужчина в тот же день стал отцом в третий раз — после совершенных им действий он вместе с четырехлетним сыном и беременной женой отправился в перинатальный центр, поскольку у женщины начались схватки.

5-tv.ru

Оставленному в сарае мальчику удалось выбраться из заточения. Оказавшись на свободе, ребенок отправился в ближайший поселковый магазин.

Против нерадивого отца уже возбуждено уголовное дело — его подозревают в незаконном лишении свободы собственного сына. С уполномоченным по правам ребенка Краснодарского края уже связалась детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что отец пострадавшего занимается предпринимательством.