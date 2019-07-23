И не скажешь, что 69! Нагая Бабкина в ванне произвела фурор в сети — фото

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Певица поделилась с поклонниками снимком во время необычной процедуры на Алтае.

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Фото, видео : Instagram @ngbabkina

Надежда Бабкина опубликовала смелое фото в своем Instagram. Певица с пользой проводит время на Алтае, в частности занимается своим здоровьем и омоложением. Так, звезда эстрады поделилась с подписчиками снимком, на котором запечатлена в ванне с пеной.

«Пантовые ванны придают сил и заряжают позитивом для плодотворного рабочего сезона», — написала она.

Instagram @ngbabkina

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69-летняя телеведущая не побоялась выложить фото без грамма косметики, чем вызвала множество восторженных комментариев у своих почитателей. Кроме этого подписчики Бабкиной отметили, что звезда находится в отличной форме и хорошеет день ото дня.

«Боже, какая красота, без грима просто шедевр»

«Надежда — вы искренняя», — восторгались юзеры.

Однако нашлись и те, кто посчитал, что оголяться на публику в таком возрасте неприлично.

«Я согласна, неприлично выставлять такие фото. Особенно таким дамам преклонного возраста! Каждый сходит с ума по-своему», — возмутилась одна из подписчиц певицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Надежда Бабкина сказала о бойфренде, который младше ее на 30 лет.

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