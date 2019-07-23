«Документирует бабуленок»: бабушка Толкалиной сняла отдых актрисы на озере

Актриса Любовь Толкалина отдохнула на берегу озера Тургояк. Съемку заплыва по водоему Толкалина доверила бабушке.

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Видео появилось на странице артистки в Instagram. На записи Любовь Толкалина плывет по волнам озера. В конце съемки камера поворачивается и становится видно «оператора» — бабушку в платочке, которая с неподдельным интересом спрашивает, справилась ли она со своей задачей.

«Тургояк взят! А исторический момент документирует бабуленок», — подписала публикацию звезда.

Instagram @tolkalinaliuba

В комментариях пользователи пришли в восторг от родственницы Толкалиной.

«Продвинутая бабуля!»

«Это счастье, когда есть любимая бабушка!»

«Красота! А вы с бабушкой вообще бесподобны!» — восхищаются подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фото Толкалиной в платье с экстремальным разрезом восхитило фанатов.