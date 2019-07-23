Следователи возбудили дело по факту ДТП с таксистом без прав в Петербурге

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автомобилем «Яндекс. Такси» на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала утром во вторник, 23 июля, которым управлял водитель без прав. Об этом 5-tv.ru сообщил начальник ОИ и ОС ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.

Автомобиль Skoda под управлением 22-летнего молодого человека врезался в тягач. В результате аварии погиб один из пассажиров такси. Еще двое пассажиров — 35-летний мужчина и 19-летняя девушка — доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии. Как выяснилось, водитель Skoda не имел права на управление транспортным средством.

«За рулем такси находился гражданин одной из стран ближнего зарубежья. При осмотре у него отсутствовало водительское удостоверение», — уточнил Степченко.

По его словам, таксист сейчас задержан. В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места ДТП.