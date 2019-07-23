Водитель такси без прав устроил смертельную аварию в Петербурге — видео

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ДТП произошло в Адмиралтейском районе города утром во вторник, 23 июля.

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Фото, видео : ВКонтакте @dorinspb

Один человек погиб в результате столкновения «Яндекс. Такси» и тягача на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала в Адмиралтейском районе Петербурга утром во вторник, 23 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

На записи с камеры видеонаблюдения, распространенной в соцсетях, видно, как такси на полной скорости врезается в тягач. Один из пассажиров легкового автомобиля скончался на месте. Еще два человека, находившихся такси — в крайне тяжелом состоянии.

По официальным данным ГИБДД, мужчина, управлявший автомобилем такси, не имел водительских прав. Водитель тягача после произошедшего попытался скрыться, но через несколько минут уже был задержан. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как иномарка протаранила ограждение и рухнула в Обводный канал в Петербурге.

Водитель такси без прав устроил смертельную аварию в Петербурге — видео

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ВКонтакте @dorinspb

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ВКонтакте @dorinspb

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ВКонтакте @dorinspb

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ВКонтакте @dorinspb

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