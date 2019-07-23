Названа предварительная версия пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Власти Хабаровского края не подтвердили информацию, что при пожаре в палаточном лагере погибли двое детей. На данный момент известно об одном погибшем — это 11-летняя девочка. Еще трое пострадавших сейчас в реанимации, врачи продолжают бороться за их жизни.

Пожар вспыхнул накануне на горнолыжной базе «Холдоми» в Солнечном районе. По предварительным данным, загорелись вещи, которые дети сушили не тепловой пушке. Контрольные и надзорные органы в один голос твердят: ничего не знали о палаточном лагере, якобы работал он нелегально.

Кто же готов ответить за гибель ребенка? Шокирующие кадры и хроника трагедии в видеосюжете Леонида Китраря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что работники лагеря, где при пожаре погиб ребенок, поздно вызвали спасателей.