Путин поручил правительству исключить категорию «0+» из классификации информационной продукции

Владимир Путин поручил российскому правительству представить предложения, касающиеся исключения категории «0+» из классификации информационной продукции. Об этом стало известно во вторник, 23 июля.

Информация появилась на официальном сайте Кремля. Указание кабинету министров было дано в ходе пленарного заседания, которое прошло в рамках VI Медиафорума «Правда и справедливость». Мероприятие для независимых СМИ муниципального и регионального масштаба проходило в мае 2019 года.

Как значится в опубликованном сообщении, Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 сентября 2019 года представить предложения по изменению законов, направленных на защиту детей от вредной информации. В частности, речь идет о том, чтобы исключить такое понятие как «информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет», также обозначаемое как категория «0+». Ответственным за выполнение поручения президент назначил премьер-министра России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин снял с Эритреи оружейное эмбарго.