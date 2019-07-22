Владимир Путин снял с Эритреи оружейное эмбарго

, 19:19 129

Указ, согласно которому снимаются ограничения на торговлю вооружением между двумя странами, был опубликован 22 июля.

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Фото, видео : © РИА Новости / ФСБ РФ

Россия сняла оружейное эмбарго с Эритреи. Соответствующий документ в понедельник, 22 июля, подписал президент РФ Владимир Путин.

Как отмечается в опубликованном тексте указа, эмбарго снимается «в связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН от 14 ноября 2018». Резолюцией снимаются ограничения не только на поставку оружия, но и ряд других действий — например, на заграничные поездки.

Возможность отменить санкционные меры появилась после того как в июле 2018 года Эритрея и Эфиопия подписали мирный договор. Документ завершил конфликт между странами, длившийся 20 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин утвердил состав набсовета организации «Россия — страна возможностей».

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Владимир Путин снял с Эритреи оружейное эмбарго

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