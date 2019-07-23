«Новое-старое» лицо британской политики: Борис Джонсон станет премьер-министром

, 15:40 Видео 37

Через сутки бывший глава Форин-офиса и экс-мэр Лондона сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Reuters / Toby Melville

Лидером Консервативной партии и, соответственно, новым премьер-министром Великобритании ожидаемо стал экс-глава Форин-офиса и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Приблизительно через сутки — в среду, 24 июля, он официально возглавит правительство Великобритании после того, как нынешний премьер, прославившаяся как «миссис Хайли лайкли», в последний раз ответит в парламенте на вопросы своих сторонников и оппонентов.

Затем, согласно протоколу Соединенного Королевства, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.

Ожидается, что назначения на ключевые посты в британском Кабмине станут известны уже к вечеру среды, 24 июля.

Борис Джонсон изначально считался безусловным фаворитом, несмотря на то, что некоторые высокопоставленные однопартийцы заявили, что не будут работать в его правительстве. В итоге бывший журналист победил в голосовании, в котором приняли участие около 160 тысяч членов партии.

Помимо вечно неряшливого образа Джонсона, он уже «отличился», сделав неоднозначное публичное высказывание по поводу бывшего госсекретаря, экс-кандидата в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон. В 2007 году он сказал, что у этого американского политика — «светлые крашеные волосы, пухлые губки и стальной взгляд голубых глаз, как у медсестры-садистки в психбольнице».

В целом, Джонсон по взглядам относится к евроскептикам, так что ожидаемо, что он продолжит незаконченное дело Мэй по Brexit. Так же не стоит ожидать и изменений в политике Лондона по отношению к Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о борьбе двух кандидатов — нынешнего главы МИД Джереми Ханта и экс-министра иностранных дел и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона за премьерское кресло.

Читайте также

+23° Днём +25°
Ночью +13°
63.13
0.15 70.64
-0.01
Гороскоп на 23 июля: Тельцы, время переписать историю

Последние новости

15:51
«Борьба с ветряными мельницами» — эксперт о новом законе в сфере весового контроля транспорта
15:45
«Вся в любви!» Собчак поцеловала Богомолова и посвятила ему стихи — видео
15:40
«Новое-старое» лицо британской политики: Борис Джонсон станет премьер-министром
15:30
Вылетевший из Осло в Москву самолет подал сигнал бедствия
15:21
Россияне разбились на вертолете на севере Италии — фото
15:13
Фото: Михалкова в элегантном платье пожелала всем хорошего дня

Сейчас читают

«28 годиков»: невестка Орбакайте пошутила над мужем на аттракционе
5-летняя дочь Галкина и Пугачевой уморительно называет себя девушкой — видео
Жующая мандарин Чехова решила помочь молодым блогерам

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги