«Новое-старое» лицо британской политики: Борис Джонсон станет премьер-министром

Лидером Консервативной партии и, соответственно, новым премьер-министром Великобритании ожидаемо стал экс-глава Форин-офиса и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Приблизительно через сутки — в среду, 24 июля, он официально возглавит правительство Великобритании после того, как нынешний премьер, прославившаяся как «миссис Хайли лайкли», в последний раз ответит в парламенте на вопросы своих сторонников и оппонентов.

Затем, согласно протоколу Соединенного Королевства, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.

Ожидается, что назначения на ключевые посты в британском Кабмине станут известны уже к вечеру среды, 24 июля.

Борис Джонсон изначально считался безусловным фаворитом, несмотря на то, что некоторые высокопоставленные однопартийцы заявили, что не будут работать в его правительстве. В итоге бывший журналист победил в голосовании, в котором приняли участие около 160 тысяч членов партии.

Помимо вечно неряшливого образа Джонсона, он уже «отличился», сделав неоднозначное публичное высказывание по поводу бывшего госсекретаря, экс-кандидата в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон. В 2007 году он сказал, что у этого американского политика — « светлые крашеные волосы, пухлые губки и стальной взгляд голубых глаз, как у медсестры-садистки в психбольнице ».

В целом, Джонсон по взглядам относится к евроскептикам, так что ожидаемо, что он продолжит незаконченное дело Мэй по Brexit. Так же не стоит ожидать и изменений в политике Лондона по отношению к Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о борьбе двух кандидатов — нынешнего главы МИД Джереми Ханта и экс-министра иностранных дел и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона за премьерское кресло.