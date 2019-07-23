Сегодня станет известно имя нового премьер-министра Великобритании. Он сменит на посту Терезу Мэй. В два часа по Москве объявят итоги внутрипартийного голосования консерваторов.

Борьбу ведут два кандидата — нынешний глава МИД Джереми Хант и экс-министр иностранных дел и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Последний считается фаворитом гонки, но вызывает особое неприятие у ряда общественных организаций. Накануне они вышли на акцию протеста в центре британской столицы и скандировали «Нет Борису».

Тереза Мэй приняла решение об отставке из-за того, что так и не смогла договориться с парламентом об условиях Brexit. Ее возможный преемник Джереми Хант согласен повременить с европейским разводом, Джонсон более непримирим в этом вопросе и согласен уйти из Евросоюза даже без сделки. Этим он пугает ряд нынешних членов Кабмина. Некоторые министры уже заявили, что оставят свои посты, если он станет премьер-министром.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о странных танцах Терезы Мэй на музыкальном фестивале, которые бурно обсуждали в сети.