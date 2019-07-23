Двое детей и двое взрослых погибли в огне в Псковской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».

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Фото, видео : 5-tv.ru, МЧС РФ

Следственное управление по Псковской области возбудило уголовное дело по статье «убийство» после пожара в городе Остров, в котором погибли двое малолетних детей и двое взрослых.

Ведомство опубликовало кадры с места трагедии, которая произошла в двухэтажном многоквартирном доме. Тела погибших были обнаружены в квартире на втором этаже. По данным следствия, пожар произошел из-за занесенного в подсобное помещение первого этажа отрытого источника огня.

В настоящее время проводится ряд экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о предварительной версии пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, в котором погибли дети.

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