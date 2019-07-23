В Кабардино-Балкарии отмечают сокращение госдолга и рост экономических показателей

, 20:26 Эфирная новость 16

Владимир Путин в Кремле встретился с временно исполняющим обязанности главы региона Казбеком Коковым.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Алексей Дружинин

В Кабардино-Балкарии в ближайшее время построят полсотни детских садов и шесть современных школ. Об этом сегодня в Кремле Владимиру Путину доложил временно исполняющий обязанности главы региона Казбек Коков.

По его словам, экономические показатели в республике растут, объем инвестиций тоже, а госдолг сокращается. И основная задача руководства — это решение социальных вопросов. Акцент на демографию и образование.

«Кабардино‑Балкария активно включилась в реализацию майских указов. На сегодня 5,6 миллиарда рублей уже получены из федерального бюджета на реализацию национальных проектов», — доложил Коков.

«Главное, чтобы у вас выстроились хорошие рабочие отношения с федеральными министерствами, ведомствами, чтобы вовремя шло финансирование, ритмично, а вы были бы готовы к освоению тех средств, тех ресурсов, которые предусмотрены на соответствующие национальные проекты», — подчеркнул президент России.

Также, по словам Кокова в республике планируют вкладывать больше денег в улучшение качества дорог и спортивную инфраструктуру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 15 полицейским Кабардино-Балкарии предъявлены обвинения в получении взяток.

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