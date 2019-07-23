«Мисс Москва-2015» о поддержке малайзийцев после развода: «Не могу сдержать слез»

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина рассказала о своих чувствах после развода с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, который отрекся от престола ради брака с русской красавицей.
26-летняя девушка, принявшая ислам и родившая малазийцу сына, теперь испытывает в душе сентиментальность и признательность по отношению ко всем, кто поддерживал ее в последнее время.
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Оксана разместила в Instagram фото с малышом на руках.
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По словам россиянки, хоть она и родилась в другой стране, малазийцы приняли ее очень тепло, а подписчики в соцсети поддерживают ее.
Ранее адвокат бывшего короля Малайзии намекнул на неверность Воеводиной.