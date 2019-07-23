«Мисс Москва-2015» о поддержке малайзийцев после развода: «Не могу сдержать слез»

, 22:39 Фото 306

26-летняя Оксана Воеводина поделилась эмоциями с подписчиками после рождения ребенка и разрыва отношений с супругом.

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Фото, видео : Instagram @rihanapetra

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина рассказала о своих чувствах после развода с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, который отрекся от престола ради брака с русской красавицей.

26-летняя девушка, принявшая ислам и родившая малазийцу сына, теперь испытывает в душе сентиментальность и признательность по отношению ко всем, кто поддерживал ее в последнее время.

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Оксана разместила в Instagram фото с малышом на руках.

«Пишу и не могу сдержать слез. В этом нет необходимости, так как это слезы счастья и благодарности! До сих пор не верю, что получила от вас столько добрых и теплых писем. От людей со всего мира! И, конечно, я хочу сказать всем жителям Малайзии: у вас огромные сердца, ведь вы приняли и поддержали меня. Я очень горжусь тем, что в венах моего сына течет малайзийская кровь», — написала она на английском языке.

Instagram @rihanapetra

По словам россиянки, хоть она и родилась в другой стране, малазийцы приняли ее очень тепло, а подписчики в соцсети поддерживают ее.

Ранее адвокат бывшего короля Малайзии намекнул на неверность Воеводиной.

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