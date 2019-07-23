«Мисс Москва» заподозрили в неверности бывшему королю Малайзии

Адвокат бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа выразил сомнение, что его клиент является отцом ребенка «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной, пишет сингапурское издание The Straits Times.

« Пока нет никаких объективных доказательств того, кто является биологическим отцом ребенка », — заявил Ко Тен Хуа.

Помимо прочего, юрист отметил, что развод между Мухаммадом V и Оксаной Воеводиной был оформлен еще 22 июня шариатским судом Келантана. По словам Ко Тен Хуа, «Мисс Москва» была уведомлена об этом надлежащим образом.

« Госпожа была проинформирована о безотзывном разводе через своих адвокатов и ей была вручена копия свидетельства о разводе », — сказал адвокат.

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Оксана Воеводина несколько часов назад в своем аккаунте в Instagram опубликовала пост, в котором обратилась к жителям Малайзии со словами благодарности за оказанную поддержку.

«Я пишу и не могу сдержать слез… Я до сих пор не могу поверить, что получила столько добрых сообщений от всех вас. Со всех уголков мира! И, конечно же, хочу сказать всем жителям Малайзии: у вас у всех большое сердце, за то, что приняли и поддержали меня — женщину из чужой страны и выросшую в другой культуре. Я очень горжусь тем, что в моем сыне течет малазийская кровь, и сделаю все, чтобы он рос вместе с вами», — написала Оксана Воеводина.

Instagram @rihanapetra

«Мисс Москва» отметила, что, несмотря на разного рода интриги, она продолжает верить в любовь и справедливость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Воеводиной прокомментировал слухи о ее разводе с экс-королем Малайзии.