«Мисс Москва» заподозрили в неверности бывшему королю Малайзии

Адвокат бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа выразил сомнение, что его клиент является отцом ребенка «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной, пишет сингапурское издание The Straits Times.
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Помимо прочего, юрист отметил, что развод между Мухаммадом V и Оксаной Воеводиной был оформлен еще 22 июня шариатским судом Келантана. По словам Ко Тен Хуа, «Мисс Москва» была уведомлена об этом надлежащим образом.
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Оксана Воеводина несколько часов назад в своем аккаунте в Instagram опубликовала пост, в котором обратилась к жителям Малайзии со словами благодарности за оказанную поддержку.
«Мисс Москва» отметила, что, несмотря на разного рода интриги, она продолжает верить в любовь и справедливость.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Воеводиной прокомментировал слухи о ее разводе с экс-королем Малайзии.