«Мисс Москва» заподозрили в неверности бывшему королю Малайзии

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По словам адвоката Мухаммада V, его клиент развелся с Оксаной Воеводиной еще 22 июня.

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Фото, видео : Instagram @rihanapetra

Адвокат бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа выразил сомнение, что его клиент является отцом ребенка «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной, пишет сингапурское издание The Straits Times.

«Пока нет никаких объективных доказательств того, кто является биологическим отцом ребенка», — заявил Ко Тен Хуа.

Помимо прочего, юрист отметил, что развод между Мухаммадом V и Оксаной Воеводиной был оформлен еще 22 июня шариатским судом Келантана. По словам Ко Тен Хуа, «Мисс Москва» была уведомлена об этом надлежащим образом.

«Госпожа была проинформирована о безотзывном разводе через своих адвокатов и ей была вручена копия свидетельства о разводе», — сказал адвокат.

Гороскоп на 23 июля: Тельцы, время переписать историю

Оксана Воеводина несколько часов назад в своем аккаунте в Instagram опубликовала пост, в котором обратилась к жителям Малайзии со словами благодарности за оказанную поддержку.

«Я пишу и не могу сдержать слез… Я до сих пор не могу поверить, что получила столько добрых сообщений от всех вас. Со всех уголков мира! И, конечно же, хочу сказать всем жителям Малайзии: у вас у всех большое сердце, за то, что приняли и поддержали меня — женщину из чужой страны и выросшую в другой культуре. Я очень горжусь тем, что в моем сыне течет малазийская кровь, и сделаю все, чтобы он рос вместе с вами», — написала Оксана Воеводина.

Instagram @rihanapetra

«Мисс Москва» отметила, что, несмотря на разного рода интриги, она продолжает верить в любовь и справедливость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Воеводиной прокомментировал слухи о ее разводе с экс-королем Малайзии.

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