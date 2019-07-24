Конец сказке «Ривердэйла»: Коул Спроус вновь завидный жених

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Актер расстался со своей избранницей Лили Рейнхарт после двух лет отношений.

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Фото, видео : Instagram @colesprouse

Звезды сериала «Ривердэйл» Коул Спроус и Лили Рейнхарт расстались. Об этом сообщает PeopleTalk. Роман знаменитостей закрутился прямо во время съемок кинокартины: у артистов вспыхнули друг к другу чувства, и они начали встречаться. Долгое время Спроус и Рейнхарт считались одной из красивейших пар Голливуда и вызывались зависть поклонников со всего мира.

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Однако в один момент счастье влюбленных рухнуло. Уже на фестивале Comic-Con, который прошел в Сан-Диего 20 июля, знаменитости игнорировали друг друга. Что стало причиной разрыва, неизвестно. Но так или иначе, у поклонниц Спроуса появился шанс завоевать его сердце.

Голливудский актер стал популярен уже в 2005 году, после того, как снялся в сериале «Все тип-топ, или жизнь Зака и Коди». После этого звезда решил заняться фотографией и на время оставил съемки. К актерской карьере Коул снова вернулся в 2017 году, когда появился в сериале «Ривердейл», а после сыграл главную роль в фильме «В метре друг от друга».

Роль артиста сразу полюбилась зрителям и прославила его на весь мир. Фанатки мечтали оказаться рядом с кинозвездой и даже отчасти завидовали Рейнхарт, которой удалось его очаровать. Теперь Спроус снова вернулся в ряды голливудских холостяков и стал завидным женихом для девушек из разных уголков планеты.

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