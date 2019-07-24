В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля» в России

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью «Известиям» рассказала, к чему может привести халатность собственников химических предприятий. На примере ситуации с «Усольехимпром» в Иркутской области она объяснила, что если вовремя не позаботиться о безопасности, можно спровоцировать экологическую катастрофу.

Радионова подчеркнула, что «Усольехимпром», производящий хлор и другие химические вещества, нуждается в рекультивации. В частности, предприятию требуется демеркуризация из-за сильного загрязнения ртутью. В противном случае деятельность организации может обернуться бедствием, соизмеримым с аварией на чернобыльской АЭС.

« В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там — никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль », — отметила глава Росприроднадзора.

Родионова также добавила, что для того, чтобы на предприятии были предприняты необходимые меры, Росприродназор уже обратился в правительство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опасный радиоактивный объект найден под Чернобылем спустя 33 года после аварии.