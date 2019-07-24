Убийственное равнодушие: как тяжелобольная женщина борется с чиновниками за свою жизнь

Бороться за собственную жизнь с чиновниками Минздрава пришлось неизлечимо больной женщине из Ульяновской области.

Прошлым летом пациентке поставили страшный диагноз — рак легких последней стадии.

Единственный шанс хоть как-то приостановить болезнь — дорогостоящий препарат, но за лекарством, от которого зависит жизнь молодой женщины, ей приходится каждый день ездить за десятки километров в дневной стационар.

Все это время в региональном Минздраве даже не пытались помочь онкобольной, наоборот, находили все новые отговорки, чтобы отказать женщине в получении льготного рецепта.

Александр Сиротин об убийственном равнодушии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фельдшер «скорой» отказалась помочь мужчине с инсультом.