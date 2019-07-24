Убийственное равнодушие: как тяжелобольная женщина борется с чиновниками за свою жизнь

, 8:57 Эфирная новость 76

Онкобольной жительнице Ульяновской области приходится каждый день ездить десятки километров за лекарством.

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Фото, видео : www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox, Пятый канал

Бороться за собственную жизнь с чиновниками Минздрава пришлось неизлечимо больной женщине из Ульяновской области.

Прошлым летом пациентке поставили страшный диагноз — рак легких последней стадии.

Единственный шанс хоть как-то приостановить болезнь — дорогостоящий препарат, но за лекарством, от которого зависит жизнь молодой женщины, ей приходится каждый день ездить за десятки километров в дневной стационар.

Все это время в региональном Минздраве даже не пытались помочь онкобольной, наоборот, находили все новые отговорки, чтобы отказать женщине в получении льготного рецепта.

Александр Сиротин об убийственном равнодушии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фельдшер «скорой» отказалась помочь мужчине с инсультом.

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