«Идите к чертовой матери»: Фельдшер «скорой» отказалась помочь мужчине с инсультом

, 4:32 Эфирная новость 21

СК в Башкирии проверяет информацию об отказе медика оказать первую помощь прохожему.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Бесчеловечная история произошла в Башкирии. Там бригада скорой помощи послала «к черту» мужчину с инсультом.

Ему внезапно стало плохо прямо на улице. И вот, казалось бы, редкая для пациента удача — рядом стоит неотложка.

Прохожие бросились к ней. И столкнулись не просто с равнодушием, а с хамством. Свидетели этих событий были шокированы поведением фельдшера. Ведь до приезда коллег можно было хотя бы выйти из машины и посмотреть — в каком состоянии находится человек и просто дать совет, как вести себя.

В итоге мужчине с признаками инсульта «скорую» пришлось ждать больше часа. За это время, по его словам, у него парализовало руку и ногу.

Есть кадры — как это было — в материале Кирилла Полякова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Туле врач назвала пациента «чмом».

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