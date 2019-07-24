Ольгин день: что можно и что нельзя делать 24 июля

В среду, 24 июля, по православному календарю отмечается Ольгин день. В этот праздник почести воздаются княгине Ольге — бабушке князя Владимира, крестившего Русь в 988 году.

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Верующим девушкам и женщинам с именем Ольга 24 июля необходимо посетить церковь и помолиться своей покровительнице. А всем, кто родился в этот день, 24 июля категорически запрещалось ходить в баню или что-нибудь одалживать.

Ничего хорошего не сулило и венчание в Ольгин день — брачное таинство на Руси старались провести в другое время. 24 июля настоятельно рекомендуется не сквернословить и ни с кем не ругаться. Также поверья жителей Руси накладывали запрет на уборку и любую другую домашнюю работу — не одобрялось даже рукоделие. До сих пор считается, что мирское в Ольгин день не должно брать верх над духовным. Праздник предполагается провести в укреплении своей веры,

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