Ольгин день: что можно и что нельзя делать 24 июля

, 8:08 78

24 июля православные верующие чтят память княгини Ольги — бабушки крестителя Руси князя Владимира.

Фото : ТАСС/Зотин Игорь

В среду, 24 июля, по православному календарю отмечается Ольгин день. В этот праздник почести воздаются княгине Ольге — бабушке князя Владимира, крестившего Русь в 988 году.

Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!

Верующим девушкам и женщинам с именем Ольга 24 июля необходимо посетить церковь и помолиться своей покровительнице. А всем, кто родился в этот день, 24 июля категорически запрещалось ходить в баню или что-нибудь одалживать.

Ничего хорошего не сулило и венчание в Ольгин день — брачное таинство на Руси старались провести в другое время. 24 июля настоятельно рекомендуется не сквернословить и ни с кем не ругаться. Также поверья жителей Руси накладывали запрет на уборку и любую другую домашнюю работу — не одобрялось даже рукоделие. До сих пор считается, что мирское в Ольгин день не должно брать верх над духовным. Праздник предполагается провести в укреплении своей веры,

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что можно и нельзя делать в День святых мучеников Кирилла и Панкратия.

Читайте также

+17° Днём +19°
Ночью +12°
63.13
0.15 70.64
-0.01
Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!

Последние новости

8:45
Бывший супруг Гвен Стефани не дает ей снова выйти замуж
8:37
По волнам грамотности: «Тотальный диктант» на воде провели в Петербурге
8:33
Времени зря не теряет: Пегова призналась в просмотре сериала во время педикюра
8:26
Снова свободна: Наталья Штурм рассказала об измене своего «статусного» кавалера
8:15
Черный список лишенных родительских прав появится в России
8:08
Ольгин день: что можно и что нельзя делать 24 июля

Сейчас читают

Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!
«Что я сделала?» Зеленский отписался от супруги Мартиросяна в Instagram
«Шоу какой-то девочки»: Выступление Агилеры разочаровало Топалова и Тодоренко

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги