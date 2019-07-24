А как играть? Юзеры посчитали платье Дарьи Пынзарь неподходящим для боулинга

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Звезда «Дома-2» отправилась на праздник по случаю дня рождения сына в весьма странном образе, считают пользователи.

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Фото, видео : Instagram @darya_pinzar86

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь в очередной раз подверглась критике со стороны пользователей сети. Несколько часов назад она опубликовала в Instagram снимок с праздника по случаю дня рождения сына, который семья отмечала в боулинге. Но даже в этот раз, как отметили юзеры, Пынзарь не упустила возможности «вырядиться».

Instagram @darya_pinzar86

«Платье как раз для боулинга», — съязвил один из них.

«Отличный лук для боулинга, прям вот видно, как удобно играть будет», — поддержал другой.

«Зачем так было вынаряживаться, конечно, вопрос», — озадачился еще один пользователь.

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