А как играть? Юзеры посчитали платье Дарьи Пынзарь неподходящим для боулинга

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь в очередной раз подверглась критике со стороны пользователей сети. Несколько часов назад она опубликовала в Instagram снимок с праздника по случаю дня рождения сына, который семья отмечала в боулинге. Но даже в этот раз, как отметили юзеры, Пынзарь не упустила возможности «вырядиться».

«Платье как раз для боулинга», — съязвил один из них.

«Отличный лук для боулинга, прям вот видно, как удобно играть будет», — поддержал другой.

«Зачем так было вынаряживаться, конечно, вопрос», — озадачился еще один пользователь.

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