Дарья Пынзарь заговорила о женственности и нарвалась на хейтеров

, 21:53 Фото 148

В ответ на философствования звезды «Дома-2» злопыхатели надавили на самое больное.

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Фото, видео : Instagram @darya_pinzar86

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь попыталась поразмышлять женственности, но нарвалась на ненависть недоброжелателей, пишет Утро.ру.

«Женственность. Как вы считаете это пережитки прошлого или все-таки это то, что украшает девушку? (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.)» — задумалась Пынзарь.

Свои мысли Дарья сопроводила своей фотографией, на которой позирует в белом полупрозрачном платье.

Instagram @darya_pinzar86

Философствования Дарьи Пынзарь не снискали должного отклика, а вот упреки в чрезмерном увлечении пластической хирургией были в изобилии.

«Курлык, курлык, как была жирной, так и осталась»;

«Ну не выпячивайте свой силикон»;

«До операции была гораздо красивее»;

«Даша очень большую грудь себе сделала, зачем? Выглядишь как кукла».

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