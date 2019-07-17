Дарья Пынзарь заговорила о женственности и нарвалась на хейтеров

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь попыталась поразмышлять женственности, но нарвалась на ненависть недоброжелателей, пишет Утро.ру.
Свои мысли Дарья сопроводила своей фотографией, на которой позирует в белом полупрозрачном платье.
Философствования Дарьи Пынзарь не снискали должного отклика, а вот упреки в чрезмерном увлечении пластической хирургией были в изобилии.
«Курлык, курлык, как была жирной, так и осталась»;
«Ну не выпячивайте свой силикон»;
«До операции была гораздо красивее»;
«Даша очень большую грудь себе сделала, зачем? Выглядишь как кукла».
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