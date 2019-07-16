За нападение на врачей грозит уголовная ответственность

Еще один важный закон приняли во вторник, 16 июля, депутаты. Он направлен на защиту медработников от возможных нападений. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью врачей теперь грозит уголовная ответственность.

Нападения на врачей фиксируют по всей стране. Москва, Самара, Липецк. Даже в культурной столице рукопашные бои с медиками устраивают по несколько раз в месяц. Но давать сдачи сотрудникам «скорой» не положено.

Вместо благодарности за помощь — град сильнейших ударов. Именно так для дежурного врача завершился прием в больнице подмосковного Орехово-Зуево. Пациент просто устал ждать в очереди и решил выместить злобу на докторе.

Еще одна драка, но уже в Ярославле. Во время выезда на ДТП под раздачу попадает целая бригада «скорой». Родственник потерпевшей размахивает кулаками и пытается сбросить медиков под колеса. От такого «горячего приема» доктора отходят до сих пор.

Как теперь может защитить медиков новый закон выяснил Кирилл Сергеев.

Защиту сегодня получили и все жители России, но от коллекторов. Как сообщал 5-tv.ru, Госдума приняла в третьем и окончательном чтении запрет на передачу долгов по ЖКХ коллекторским организациям.