Меган Маркл встретилась со своим кумиром детства и юности

, 13:55 Фото 145

Герцогиня Сассекская пожала руку главе движения «Корни и побеги» Джейн Гудолл и показала ей своего сына Арчи.

Фото : Instagram @dailymeghanspics

Меган Маркл 23 июля вместе с принцем Гарри встретилась с кумиром своего детства и юности доктором Джейн Гудолл, главой движения «Корни и побеги». Для герцогини Сассекской это была очень важная встреча, так как Меган поддерживает веганскую культуру и ратует за защиту природы, сообщает Teleprogramma.pro.

Доктор Джейн призналась, что была тронута приветствием герцогини Сассекской. Меган пожала руку своему кумиру и даже нарушила собственное правило — показала малыша Арчи доктору, хотя старается как можно реже демонстрировать сына посторонним.

«Она сказала мне: я наблюдала за вами всю жизнь. Вы были моим кумиром с детства, я готова была поклоняться вам», — поделилась впечатлениями Джейн Гудолл.

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Стоит отметить, что принц Гарри тоже является давним поклонником доктора Гудолл. Герцог поприветствовал кумира на языке шимпанзе, чем привел ее в полный восторг.

Instagram @sussexroyal

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем любит питаться Меган Маркл. После рождения наследника супруга принца Гарри во многом ограничила свой рацион и даже отказалась от мяса.

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