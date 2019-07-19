Красное вино и никакого мяса: Стало известно, чем любит питаться Меган Маркл

, 21:55 Фото 51

Как сообщил источник в окружении королевской семьи, герцогиня Сассекская старается питаться правильно.

Фото : Ik Aldama / www.globallookpress.com

В окружении королевской семьи рассказали о кулинарных предпочтениях Меган Маркл. Как сообщает ФАН со ссылкой на издание ET, герцогиня Сассекская стремится питаться правильно. После рождения наследника супруга принца Гарри во многом ограничила свой рацион и даже отказалась от мяса, однако придерживаться исключительно здорового питания у монаршей особы не всегда получается.

Так, например, одно из любимых блюд Меган Маркл — картофель-гратен, который никак нельзя назвать диетическим. Клубни режут дольками, а затем запекают в духовке в соусе из жирных сливок.

Еще один калорийный продукт, который довольно часто себе позволяет герцогиня — сыр с серой плесенью, изготовленный из козьего молока. В 100 граммах такого деликатеса содержится почти 400 килокалорий.

Что касается напитков, то супруга принца Гарри предпочитает красное вино. Меган так полюбился вкус этого алкоголя, что она даже добавляет его в свои любимые блюда. Впрочем, будучи декрете, молодая мать почти отказалась от спиртного, хотя врачи и говорят, что бокал красного вина время от времени не навредит здоровью герцогини.

Ране 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл и принц Гарри уже думают о втором ребенке. 

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