В Госдуме решают судьбу цен на бензин в России

Госдума сегодня запретила частным микрофинансовым организациям выдавать займы гражданам под залог жилья. Законопроект принят в третьем, окончательном, чтении. Ужесточаются и требования к таким микрокредитным компаниям: их собственный капитал с июля следующего года должен быть не менее миллиона рублей. Постепенно эта планка поднимется до пяти миллионов — к середине 2024 года.

Сегодня в Госдуме должны решить и судьбу цен на бензин в России. В окончательном чтении рассмотрят законопроект, согласно которому производителям будет увеличена компенсация за недополученную прибыль. Это возможно в том случае, когда стоимость топлива на внутреннем рынке окажется существенно ниже, чем на внешнем. Это, как предполагается, должно исключить скачки цен на российских заправках, а также на авиабилеты.

И сегодня же Госдума рассмотрит в окончательном чтении документ, который касается безопасности детей. Речь о возможности искать пропавших несовершеннолетних с помощью геолокации их телефонов. Законопроект упрощает и, главное, ускоряет процесс поиска. Пока ситуация такова, что нередко время оказывается упущено из-за необходимости выполнять бюрократические требования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин объяснил, почему нельзя «завинтить» цены на бензин.