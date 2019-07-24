В Госдуме решают судьбу цен на бензин в России

, 17:21 Эфирная новость 31

В среду, 24 июля, парламентарии в окончательном чтении рассмотрят законопроект, согласно которому производителям топлива будет увеличена компенсация за недополученную прибыль.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Госдума сегодня запретила частным микрофинансовым организациям выдавать займы гражданам под залог жилья. Законопроект принят в третьем, окончательном, чтении. Ужесточаются и требования к таким микрокредитным компаниям: их собственный капитал с июля следующего года должен быть не менее миллиона рублей. Постепенно эта планка поднимется до пяти миллионов — к середине 2024 года.

Сегодня в Госдуме должны решить и судьбу цен на бензин в России. В окончательном чтении рассмотрят законопроект, согласно которому производителям будет увеличена компенсация за недополученную прибыль. Это возможно в том случае, когда стоимость топлива на внутреннем рынке окажется существенно ниже, чем на внешнем. Это, как предполагается, должно исключить скачки цен на российских заправках, а также на авиабилеты.

И сегодня же Госдума рассмотрит в окончательном чтении документ, который касается безопасности детей. Речь о возможности искать пропавших несовершеннолетних с помощью геолокации их телефонов. Законопроект упрощает и, главное, ускоряет процесс поиска. Пока ситуация такова, что нередко время оказывается упущено из-за необходимости выполнять бюрократические требования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин объяснил, почему нельзя «завинтить» цены на бензин.

Читайте также

+20° Днём +20°
Ночью +12°
63.12
-0.01 70.32
-0.32
Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!

Последние новости

17:47
«Правильное направление»: эксперт о запрете выдачи займов под залог жилья
17:37
Американскому рэперу Tay-K дали 55 лет тюрьмы за жестокое убийство
17:33
Советник президента Турции опроверг сообщения о смерти Эрдогана
17:26
Лобанов из «Интернов» удивил фанатов изменениями во внешности — видео
17:21
В Госдуме решают судьбу цен на бензин в России
16:59
Москалькова высказалась о заявлении Киева про возвращение украинских моряков

Сейчас читают

«Анорексия уже»: фанаты обсуждают снимок экс-возлюбленной Тимати в Сочи
«Минимум один ребенок»: нумеролог о будущем Цымбалюк-Романовской и Шаляпина
«Понять и простить!» Фанаты заступились за нашкодившую собаку Ягудина — видео

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги