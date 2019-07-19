Видео: Владимир Путин объяснил, почему нельзя «завинтить» цены на бензин

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Российский лидер провел беседу с работниками Магнитогорского металлургического комбината 19 июля.

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Фото, видео : Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области 50

Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 июля, провел беседу с работниками Магнитогорского металлургического комбината. Во время встречи, глава государства ответил на вопрос одного из сотрудников предприятия и объяснил, почему в последнее время в стране повышаются цены на автомобильное топливо и почему рост цен не нужно сильно ограничивать.

«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — рассказал Владимир Путин.

После российский лидер принял участие в церемонии запуска подразделения Магнитогорского металлургического комбината.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин выразил недовольство ликвидацией последствий паводка в Иркутской области.

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