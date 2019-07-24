Команда Зеленского собирается уволить Кличко

Команда президента Украины Владимира Зеленского обратилась к кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение главы киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Об этом сообщают СМИ Незалежной.

По информации «Страны.ua», Кличко якобы может быть замешан в деле о земельных махинациях. В пятницу, 26 июля, он должен явиться на допрос в Госбюро расследований. Известно, что отрицать вызов на допрос глава Киева не стал, однако назвал происходящее «чушью» и заявил, что данное дело «лопнет как мыльный пузырь».

Виталий Кличко занимает должность главы киевской городской государственной администрации с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский отчитал Кличко за долги.