Лобанов из «Интернов» удивил фанатов изменениями во внешности — видео

, 17:26 Видео 116

Александра Ильина, пришедшего на день рождения Ивана Охлобыстина, поклонники с трудом узнали на фотографии.

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Фото, видео : Instagram @s_permyakova

Александр Ильин пришел на вечеринку по случаю дня рождения Ивана Охлобыстина, чтобы поздравить старого друга. Актеры вместе работали над знаменитым российским сериалом «Интерны». Из звездного состава телепроекта вручить подарки Охлобыстину прибыли Светлана Пермякова и Кристина Асмус. И если артисток фанаты узнали сразу, то над идентификацией персоны Ильина им пришлось погадать — артист отрастил длинную густую бороду.

Светлана Пермякова запостила в Instagram видео и фото со звездной вечеринки.

«Семья. Иначе не назвать! Здоровья отцу — Ивану Ивановичу Охлобыстину!» — трогательно подписала публикацию актриса.

Однако поклонники буквально тут же позабыли о 53-ем дне рождении Ивана Охлобыстина и переключились на обсуждение внешности Александра Ильина.

Поклонники по фото сосватали Алену Апину ее старинному другу

«Лобанов что с тобой? Хотя, борода зачет»;

«Ильин готовится к роли Деда Мазая?»

«Семена и не узнать!»

«Пусть Семен бороду сбреет!»

«Что с Лобановым стало? Он в староверы подался?!» — поразились фанаты.

Александр Ильин поет в панк-группе «План Ломоносова». Скорее всего, кардинальная смена образа артиста вызвана именно увлечением роком. Актер много гастролирует с музыкальным коллективом, несмотря на наличие супруги и маленького сына — Саши. Малыша назвали так в честь папы и дедушки. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Интернов» заявил в полицию об исчезновении жены с грудным сыном.

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