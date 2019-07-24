Неизвестный выстрелил в посланника посольства Белоруссии в Турции

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Как сообщает агентство Hürriyet, дипломат госпитализирован с огнестрельным ранением.

Фото : turkey.mfa.gov.by

Неизвестный злоумышленник совершил покушение на посланника посольства Белоруссии в Турции Алексея Поганшева. Мужчина выстрелил в дипломата, пишет агентство Hürriyet.

Сообщается, что преступник выпустил в Поганшева две пули.

В настоящий момент советник посольства в тяжелом состоянии госпитализирован.

Злоумышленник свел счеты с жизнью после произошедшего.

В декабре 2016 года в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Дипломат выступал в Центре современного искусства в Анкаре на открытии выставки, когда сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил ему в спину. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя РФ.

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