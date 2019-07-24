Советник Белоруссии в Турции получил ранения во время прогулки с сыном

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Психически неуравновешенный мужчина открыл стрельбу по Александру Поганшеву в Анкаре, сообщили в МИД Белоруссии.

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Фото, видео : f5haber.com, sozcu.com.tr

Дипломат Белоруссии в Турции получил четыре огнестрельных ранения во время прогулки с сыном в Анкаре 24 июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белоруссии Анатолия Глаза.

Сообщается, что психически неуравновешенный гражданин Турции открыл огонь по дипломату в парке Дикмен. Известно, что посланник Белоруссии вместе с ребенком пытались скрыться от нападавшего.

Сын Поганшева не пострадал, а вот его отец находится в тяжелом состоянии в больнице. Его уже прооперировали.

Что стало причиной нападения, в настоящий момент неизвестно. Полиция проводит расследование этого инцидента.

Посольство Белоруссии находится в тесном контакте с правоохранителями Анкары и следит за ситуацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первоначальной версией нападения на дипломата была бытовая ссора.

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