Советник Белоруссии в Турции получил ранения во время прогулки с сыном

Дипломат Белоруссии в Турции получил четыре огнестрельных ранения во время прогулки с сыном в Анкаре 24 июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белоруссии Анатолия Глаза.

Сообщается, что психически неуравновешенный гражданин Турции открыл огонь по дипломату в парке Дикмен. Известно, что посланник Белоруссии вместе с ребенком пытались скрыться от нападавшего.

Сын Поганшева не пострадал, а вот его отец находится в тяжелом состоянии в больнице. Его уже прооперировали.

Что стало причиной нападения, в настоящий момент неизвестно. Полиция проводит расследование этого инцидента.

Посольство Белоруссии находится в тесном контакте с правоохранителями Анкары и следит за ситуацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первоначальной версией нападения на дипломата была бытовая ссора.