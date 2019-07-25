«Настоящая!» Ковальчук без макияжа опубликовала нежное фото в лучах солнца

Звезда отечественной эстрады Юлия Ковальчук поделилась нежным снимком с подписчиками в Instagram.
Певица предстала перед поклонниками без макияжа в лучах заходящего солнца на берегу моря.
«Я просто очень хотела поймать закат))) Теплого вам вечера❤️», — подписала снимок артистка.
Пользователи отметили естественную красоту и непосредственность Юлии.
«Хорошенькая такая»;
«Очень красивая!!! Настоящая👍👍❤️»;
«Какое тепло льется от фотоснимка💚».
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Жители столичного региона были особенно рады посланию Ковальчук.
«Спасибо! Очень хочется теплого, но пока в Подмосковье лето куда-то убежало! » — говорится в одном из комментариев.
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