«Настоящая!» Ковальчук без макияжа опубликовала нежное фото в лучах солнца

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Российская звезда выложила снимок из отпуска.

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Фото, видео : Instagram @juliakovalchuk

Звезда отечественной эстрады Юлия Ковальчук поделилась нежным снимком с подписчиками в Instagram.

Певица предстала перед поклонниками без макияжа в лучах заходящего солнца на берегу моря.

Instagram @juliakovalchuk

«Я просто очень хотела поймать закат))) Теплого вам вечера❤️», — подписала снимок артистка.

Пользователи отметили естественную красоту и непосредственность Юлии.

«Хорошенькая такая»;

«Очень красивая!!! Настоящая👍👍❤️»;

«Какое тепло льется от фотоснимка💚».

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Жители столичного региона были особенно рады посланию Ковальчук.

«Спасибо! Очень хочется теплого, но пока в Подмосковье лето куда-то убежало! » — говорится в одном из комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о Настасье Самбурской, которая выложила фото в домашнем халате и с банкой лечо.

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