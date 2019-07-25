«Настоящая!» Ковальчук без макияжа опубликовала нежное фото в лучах солнца

Звезда отечественной эстрады Юлия Ковальчук поделилась нежным снимком с подписчиками в Instagram.

Певица предстала перед поклонниками без макияжа в лучах заходящего солнца на берегу моря.

Instagram @juliakovalchuk

«Я просто очень хотела поймать закат))) Теплого вам вечера❤️», — подписала снимок артистка.

Пользователи отметили естественную красоту и непосредственность Юлии.

«Хорошенькая такая»;

«Очень красивая!!! Настоящая👍👍❤️»;

«Какое тепло льется от фотоснимка💚».

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Жители столичного региона были особенно рады посланию Ковальчук.

«Спасибо! Очень хочется теплого, но пока в Подмосковье лето куда-то убежало! » — говорится в одном из комментариев.

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