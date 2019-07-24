«Хозяюшка!»: Самбурская выложила фото в домашнем халате, бигуди и с банкой лечо

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская поделилась с подписчиками в Instagram необычным фото. Вместо сексапильной красотки на снимке предстала девушка без макияжа в махровом халате с бигуди и банкой лечо в руках.
«Вернулась из отпуска. Пора и закрутки закатывать», — пошутила актриса, однако никаких подробностей не сообщила.
Поклонники оценили образ Настасьи Самбурской и оставили забавные комментарии:
«Можно баночку в Магадан?»
«Молодец, хозяйственная. Видно замуж невтерпеж»;
«Сцена вторая, драматическая — консеравация😜»;
«Ну клад, а не женщина!»
«Можно к вам на лечо? Люблю домашние закрутки», — написали фолловеры.
Поклонники по фото сосватали Алену Апину ее старинному другу
Ранее 5-tv.ru сообщал, что грудь Самбурской в зеленом платье лишила фанатов покоя.