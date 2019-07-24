«Хозяюшка!»: Самбурская выложила фото в домашнем халате, бигуди и с банкой лечо

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская поделилась с подписчиками в Instagram необычным фото. Вместо сексапильной красотки на снимке предстала девушка без макияжа в махровом халате с бигуди и банкой лечо в руках.

«Вернулась из отпуска. Пора и закрутки закатывать», — пошутила актриса, однако никаких подробностей не сообщила.

Instagram @samburskaya