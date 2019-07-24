«Хозяюшка!»: Самбурская выложила фото в домашнем халате, бигуди и с банкой лечо

, 17:56 Фото 2 024

Поклонники оценили новый образ звезды «Универа».

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Фото, видео : Instagram @samburskaya

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская поделилась с подписчиками в Instagram необычным фото. Вместо сексапильной красотки на снимке предстала девушка без макияжа в махровом халате с бигуди и банкой лечо в руках.

«Вернулась из отпуска. Пора и закрутки закатывать», — пошутила актриса, однако никаких подробностей не сообщила.

Instagram @samburskaya

Поклонники оценили образ Настасьи Самбурской и оставили забавные комментарии:

«Можно баночку в Магадан?»

«Молодец, хозяйственная. Видно замуж невтерпеж»;

«Сцена вторая, драматическая — консеравация😜»;

«Ну клад, а не женщина!»

«Можно к вам на лечо? Люблю домашние закрутки», — написали фолловеры.

Поклонники по фото сосватали Алену Апину ее старинному другу

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грудь Самбурской в зеленом платье лишила фанатов покоя.

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